Страна и люди
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Страна и люди

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Мои впечатления о работе судебных приставов

Мои впечатления о работе судебных приставов

Тимофеев Николай                                                                                                                                                                Хочется поговорить о методах работы судебных приставов.

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Комментарии
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Сергей Ипатов
У меня долг умудряются списывать с кредитки, со сберегательного счета, на котором вообще денег нет (пустой счёт, Карл, как можно оттуда что-то списать?! Бл@ть, списывают!)) . Баланс в минус уходит и всё. Потом ещё две-три недели разблокировка проходит, типа свое отношение показывают - плевать мы на тебя хотели. Я у банка пытался как то выяснить, че за дела, это они (банк) мне типа в долг дали? Оператор под дурачка косит, отвечает как попугай - арест налагается на все счета в банке. Это не приставы, это фискальная система так настроена, а настраивали её депутаты, которые в т.ч. эти средства себе на зп собирают
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