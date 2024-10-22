Мои впечатления о работе судебных приставов

Сергей Ипатов

У меня долг умудряются списывать с кредитки, со сберегательного счета, на котором вообще денег нет (пустой счёт, Карл, как можно оттуда что-то списать?! Бл@ть, списывают!)) . Баланс в минус уходит и всё. Потом ещё две-три недели разблокировка проходит, типа свое отношение показывают - плевать мы на тебя хотели. Я у банка пытался как то выяснить, че за дела, это они (банк) мне типа в долг дали? Оператор под дурачка косит, отвечает как попугай - арест налагается на все счета в банке. Это не приставы, это фискальная система так настроена, а настраивали её депутаты, которые в т.ч. эти средства себе на зп собирают