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Инвестор построит спортивный центр в районе Перово на востоке Москвы

Инвестор построит спортивный центр в районе Перово на востоке Москвы

Москва выставила на торги помещение площадью 7,4 тысячи квадратных метра в районе Перово. После торгов инвестор построит там спортивный центр, сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

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