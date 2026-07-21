Зеленский уволил Сырского с должности главкома ВСУ

Зеленский уволил главкома ВСУ Сырского на фоне критики из-за отставки министра обороны Федорова. Об этом президент Украины объявил в своем Telegram-канале, добавив, что теперь этот пост занимает Михаил Драпатый.
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