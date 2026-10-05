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Кузнецов опубликовал снимок с родителями под трек Басты «Это дороже денег»

Кузнецов опубликовал снимок с родителями под трек Басты «Это дороже денег»

Российский хоккеист Евгений Кузнецов опубликовал семейную фотографию в соцсети. На снимке игрок запечатлён с мамой и папой, который находится в тяжёлом состоянии.

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