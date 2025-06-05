Глубоко заглянув в прошлое Вселенной, ученые обнаружили всплески образования новых звезд в особом классе галактик

Исследователи под руководством астрофизика из Ратгерского университета в Нью-Брансуике изучали период, называемый «космическим полднем», который произошел между 2 и 3 миллиардами лет после Большого взрыва.
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