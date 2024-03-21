В Братске начался прием заявок от молодых людей на премию губернатора

Талантливая молодежь Братска может заявить о праве на присуждение особенной награды: мэр Братска Сергей Серебренников рассказал о начале приема заявок на присуждение премий губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в сфере молодежной политики.
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