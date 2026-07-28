«Манчестер Сити» сообщил об операции Родри на спине

Капитан сборной Испании и игрок «Манчестер Сити» Родри перенес операцию на спине. 30-летний спортсмен, признанный лучшим игроком чемпионата мира 2026 года, восстанавливается после хирургического вмешательства и готовится к реабилитации.
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