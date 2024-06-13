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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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В России сократилось производство самолётов

По итогам первых четырех месяцев этого года, в России построили рекордно малое число гражданских самолетов – всего 2 самолёта (обе тяжелее 2 т), тогда как за аналогичный период прошлого года: 6 самолетов (включая 3 ед.

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