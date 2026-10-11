Axios: спецпосланники Трампа Уиткофф и Кушнер отменили рейс в Москву

Миссия Белого дома по урегулированию украинского кризиса столкнулась с неожиданными сложностями.Американские переговорщики решили временно заморозить прямые контакты с Кремлем, переключив внимание на европейских партнеров.
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