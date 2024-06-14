В Госдуме считают, что саммит в Швейцарии можно будет называть военным

МОСКВА, 14 июня, ФедералПресс. Мирное предложение президента РФ Владимира Путина по Украине является дипломатическим ходом, который не позволит собравшимся на саммите в Швейцарии говорить о том, что Россия недоговороспособна.
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