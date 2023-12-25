Эксперты предсказали рост спроса на коммерческую недвижимость

Реклама. Рекламодатель ООО «Альфа-Лизинг», ИНН 7728169439, erid: LdtCK3xtF Спрос на коммерческую недвижимость в 2024 году будет расти, рассказал руководитель отдела по работе со средним корпоративным бизнесом ГК «Альфа-Лизинг» Александр Анкушин.