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Эксперты предсказали рост спроса на коммерческую недвижимость

Эксперты предсказали рост спроса на коммерческую недвижимость

Реклама. Рекламодатель ООО «Альфа-Лизинг», ИНН 7728169439, erid: LdtCK3xtF Спрос на коммерческую недвижимость в 2024 году будет расти, рассказал руководитель отдела по работе со средним корпоративным бизнесом ГК «Альфа-Лизинг» Александр Анкушин.

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