В Вологодской области опровергли слухи о черном рынке алкоголя

ВОЛОГДА, 7 апреля, ФедералПресс. В Вологодской области нет черного рынка алкоголя. Об этом заявили в пресс-службе губернатора Георгия Филимонова, опровергнув сообщения о продаже спиртного таксистами и бабушками по завышенным ценам.