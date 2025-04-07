В Вологодской области опровергли слухи о черном рынке алкоголя

ВОЛОГДА, 7 апреля, ФедералПресс. В Вологодской области нет черного рынка алкоголя. Об этом заявили в пресс-службе губернатора Георгия Филимонова, опровергнув сообщения о продаже спиртного таксистами и бабушками по завышенным ценам.
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