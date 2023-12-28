Информационный ...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Степан Капуста
    Как говорится: "Чья бы корова...".Собянин заявил о ...
  • А Кудасов
    Какие умные: новое закупить за счёт бюджета пополняемый периферией, а старое отправить ( можно и продать) на ту же пе...Депутат МГД Артем...
  • Виктор Тимошевский
    А она кто? А,жена Пескова.Ну тогда да.Сейчас все жены чиновников из окружения дадут интервью. А навке ,конечно как же...Татьяна Навка под...

Порядка 1,7 млн водителей бесплатно воспользовались перехватывающими парковками со шлагбаумом

Порядка 1,7 млн водителей бесплатно воспользовались перехватывающими парковками со шлагбаумом

Порядка 1,7 миллиона водителей бесплатно воспользовались перехватывающими парковками со шлагбаумом. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра столицы в Правительстве города, руководитель столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх