Обычный досмотр сумки неожиданно превратился в громкий скандал. Женщина уверяла, что из-за московской прописки её должны пропустить без лишних вопросов, а когда сотрудники попытались провести досмотр, перешла от криков к рукоприкладству.
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