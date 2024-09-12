Госдеп: США продолжать предоставлять Киеву "экстраординарную" военную поддержку

Global Look Press/Staff Sgt. Marco Gomez/Keystone Press Agency Американская сторона продолжит предоставлять киевскому режиму "экстраординарную" военную поддержку и фокусироваться на еще большей интеграции Украины с НАТО.
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