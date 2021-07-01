Происшествия

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В Томске сотрудники полиции провели мероприятия, посвященные Международному Дню борьбы с наркоманией

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Томской области в рамках мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией, приняли участие в профилактических антинаркотических мероприятиях в пришкольных лагерях труда и отдыха образовательных учреждений города Томска.

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