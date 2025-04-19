В храмах Святителя Феофана Затворника Вышенского и святых Первоверховных апостолов Петра и Павла хутора Галушкинского после праздничного богослужения состоялось освящение пасхальных яств.
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В храмах Святителя Феофана Затворника Вышенского и святых Первоверховных апостолов Петра и Павла хутора Галушкинского после праздничного богослужения состоялось освящение пасхальных яств.