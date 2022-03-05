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Приморский край стал лидером по количеству онлайн-консультаций с врачами в ДФО

Приморский край стал лидером по количеству онлайн-консультаций с врачами в ДФО

Медицинский онлайн-сервис СберЗдоровье (18+) проанализировал обезличенные удаленные обращения к врачам в 2021 году и выяснил, насколько выросла популярность телемедицины в Приморском крае и к каким врачам жители региона обращались чаще всего.

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