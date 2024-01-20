На Украине в упреке странам Запада назвали «успешным» контрнаступление ВСУ

Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак 19 января в интервью испанской газете El Mundo упрекнул страны Запада в недостаточном оказании военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ).
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