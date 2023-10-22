Россиянам объяснили, как самостоятельно спасти упавший в воду телефон

Чтобы спасти упавший в воду телефон необходимо снять с него чехол, достать батарею, протереть мягкой салфеткой и после этого оставить в теплом помещении, при этом не включая минимум сутки, чтобы испарилась влага, рассказала руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына в беседе с РИА Новости.