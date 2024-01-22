Эксперты нашли 5 новейших китайских кроссоверов на российском рынке

Наступил 2024 год, и нашествие китайских автомобилей вновь набирает обороты. Причем речь не идет о поставках «в серую» — вновь прибывшие «поднебесные» модели пополняют самый, что ни на есть официальный сток.
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