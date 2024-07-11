В Кузбассе возбуждено уголовное дело о фиктивной постановке на миграционный учет 30 иностранных граждан

В ходе работы по профилактике преступлений и правонарушений в сфере миграционного законодательства участковый уполномоченный полиции выявил в Заводском районе Кемерова частный дом, в котором оказались поставлены на миграционный учет 30 иностранных граждан.
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