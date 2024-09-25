В Архангельске пассажир автомобиля пострадал в ДТП

Авария произошла вчера, 24 сентября, в 21:13 - на перекрёстке проспекта Московский и улицы СтрелковаяВ Госавтоинспекции Архангельской области уточнили, что за рулём «Лады» была женщина 2004 года рождения, которая при повороте налево не уступила дорогу другому автомобилю — «Киа», которым управлял мужчина 1980 года рождения.
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