В Архангельске пассажир автомобиля пострадал в ДТП

Авария произошла вчера, 24 сентября, в 21:13 - на перекрёстке проспекта Московский и улицы СтрелковаяВ Госавтоинспекции Архангельской области уточнили, что за рулём «Лады» была женщина 2004 года рождения, которая при повороте налево не уступила дорогу другому автомобилю — «Киа», которым управлял мужчина 1980 года рождения.