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Геннадий Морозов: «У ЦСКА игры нет. «Динамо» больше нравится – у них выше шансы попасть в тройку. Армейцы начнут играть с командами посильнее, и все встанет на свои места»

Бывший футболист московского «Динамо»  Геннадий Морозов считает, что у бело-голубых больше шансов попасть в тройку по итогам сезона, чем у ЦСКА.

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