Билл Гейтс рассказал о робототехнических стартапах, которые могут «начать революцию»

Билл Гейтс и робототехники / © gates «Я в восторге от компаний по всей стране и во всем мире, которые являются передовыми в робототехнических технологиях, и работают, чтобы начать революцию в робототехнике», — отметил бизнесмен в своем блоге.
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