В Госдуме рассказали, каким будет материнский капитал в 2025 году

Сумма материнского капитала, выдаваемого за рождение первого ребенка, в 2025 году может достичь 646 тысяч рублей, за второго 854 тысяч рублей, сообщила депутат Госдумы, член комитета ГД по социальной политике Екатерина Стенякина .
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