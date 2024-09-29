В Госдуме рассказали, каким будет материнский капитал в 2025 году

Сумма материнского капитала, выдаваемого за рождение первого ребенка, в 2025 году может достичь 646 тысяч рублей, за второго 854 тысяч рублей, сообщила депутат Госдумы, член комитета ГД по социальной политике Екатерина Стенякина .