В Салехарде пройдет киновечер по сказам Бажова (6+)

В Национальной библиотеке Ямала 25 ноября состоится «Бажовский киновечер» (6+). Посетителям покажут эпизоды из лучших художественных фильмов по сказам Бажова: «Каменный цветок», «Синюшкин колодец», «Тайная сила», «Золотой полоз», «Ящерка вернется».