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В Салехарде пройдет киновечер по сказам Бажова (6+)

В Салехарде пройдет киновечер по сказам Бажова (6+)

В Национальной библиотеке Ямала 25 ноября состоится «Бажовский киновечер» (6+). Посетителям покажут эпизоды из лучших художественных фильмов по сказам Бажова: «Каменный цветок», «Синюшкин колодец», «Тайная сила», «Золотой полоз», «Ящерка вернется».

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