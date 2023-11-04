Музыкальный фестиваль «Приношение Елене Образцовой» завершается в Санкт-Петербурге

Пятый международный музыкальный фестиваль «Приношение Елене Образцовой» завершится в Санкт-Петербурге гала-концертом «Музыкальная юность России» во Дворце Белосельских-Белозерских на Невском проспекте, сообщили в пресс-службе фестиваля.
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