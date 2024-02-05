Ждущий суда в Аргентине по выдаче Киеву россиянин попросил об убежище

Гражданин РФ Игорь Чуркин ожидает суда в Аргентине по выдаче Украине. Его защита подала прошение о предоставлении ему политического убежища, пишет РИА Новости со ссылкой на заведующую консульским отделом посольства России в Аргентине Наталию Пустовалову.
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