Животные как духовные аватары: Наскальные рисунках Амазонии продолжают будоражить воображение

Исследования наскальных рисунков Амазонии продолжают будоражить умы ученых. Оказавшись в центре внимания, работы древних художников открывают новые перспективы, благодаря уникальному подходу исследователей и бесед со старейшинами.
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