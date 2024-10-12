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Вагенкнехт: ФРГ следует надавить на Зеленского для прекращения конфликта

Вагенкнехт: ФРГ следует надавить на Зеленского для прекращения конфликта

Депутат Бундестага, лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт заявила, что власти ФРГ должны надавить на президента Украины Владимира Зеленского для мирного урегулирования конфликта.

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