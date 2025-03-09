Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 312 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юлия Васильева
    Да, велгия вообще отбила желание выпивать, есть вредное) А курить я и так не пробовала, но думаю, тоже бы бросилаОземпик против ал...
  • Юрий Дмитриев
    Нужно реально оценивать ситуацию. Никакое окончание войны в ближайшее время не будет. Европа и дальше продолжит накач...Зеленский против ...
  • Tania Еременко
    🤙👈👈В Берлине неизвес...

В Казахстане поднимают голову русофобы

В Казахстане поднимают голову русофобы

Политнавигатор В Казахстане усиливаются русофобские настроения, которые никак не пресекаются властями – напротив, лишь ускоряются темпы тотальной дерусификации населённых пунктов даже без прежнего прикрытия в виде декоммунизации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СК
Степан Капуста
Казахстан - большая территория с небольшим населением. Самостоятельно в нынешнем мире им не выжить, поскольку внутренний спрос на продукцию этого не обеспечит. Исламизация страны - большая угроза для ее существования. Казахстан ждет распад. Единственный вариант выживания - примкнуть к соседней мощной экономической державе (союзу). Россия старается сотрудничать и помогать. Пока... Разрыв с русскими ставит крест на будущем РК. Россия без казахов проживет, а вот казахи... В чём корень проблемы? Казахстанские капиталы хранятся в Лондоне. Выгодно англичанам укрепление и процветание РК? Ответ очевиден. Кто оплачивает к РК русофобию и зачем - тоже понятно.
Ответить
19 час.
АС
Анатолий Страшко
Часто слышу, что Казахстан между молотом и наковальней - между Китаем и Россией. Про Китай я не знаю, а вот то, что Российская империя в этих бескрайних степях много веков назад уже города основывала это факт. И пусть эти казахские нацики не выёживаются. Пусть посмотрят как США со своим друзьями поступает. Может и нам так поступить. Напомнить и про Алма-Ату и про Кустанай и про многое другое, вплоть до города  Шевченко. Да посмелее затыкать хайло русофобское в Казахстане. И в основном экономическими методами. Нам их показывает Трамп.
Ответить
17 час.
наверх