В Казахстане поднимают голову русофобы

Казахстан - большая территория с небольшим населением. Самостоятельно в нынешнем мире им не выжить, поскольку внутренний спрос на продукцию этого не обеспечит. Исламизация страны - большая угроза для ее существования. Казахстан ждет распад. Единственный вариант выживания - примкнуть к соседней мощной экономической державе (союзу). Россия старается сотрудничать и помогать. Пока... Разрыв с русскими ставит крест на будущем РК. Россия без казахов проживет, а вот казахи... В чём корень проблемы? Казахстанские капиталы хранятся в Лондоне. Выгодно англичанам укрепление и процветание РК? Ответ очевиден. Кто оплачивает к РК русофобию и зачем - тоже понятно.

АС

Анатолий Страшко

Часто слышу, что Казахстан между молотом и наковальней - между Китаем и Россией. Про Китай я не знаю, а вот то, что Российская империя в этих бескрайних степях много веков назад уже города основывала это факт. И пусть эти казахские нацики не выёживаются. Пусть посмотрят как США со своим друзьями поступает. Может и нам так поступить. Напомнить и про Алма-Ату и про Кустанай и про многое другое, вплоть до города Шевченко. Да посмелее затыкать хайло русофобское в Казахстане. И в основном экономическими методами. Нам их показывает Трамп.