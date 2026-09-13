Трамп отказался гарантировать поддержку Вэнсу в выборах президента в 2028 году

Президент США Дональд Трамп не стал подтверждать, поддержит ли вице-президента Джей Ди Вэнса на президентских выборах 2028 года, заявив, что говорить об этом пока преждевременно.
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