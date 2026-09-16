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Крымская газета

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Кинолог назвал главную ошибку хозяев при похвале собаки

Кинолог назвал главную ошибку хозяев при похвале собаки

Похвала помогает объяснить питомцу, что он сделал правильно, и усилить мотивацию повторять действие — это работает эффективнее, чем строгость и наказание.

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