Политолог Можегов: кандидат Харрис Тим Уолз не имеет своего мнения

Губернатор Миннесоты Тим Уолз займет кресло вице-президента в случае победы кандидата Камалы Харрис. Выбор пал на него, так как он оказался единственным сторонником демократов, который не замешан в скандалах, однако его главный минус - отсутствие собственного мнения хотя бы по какому-то из существенных вопросов, заявил 360.
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