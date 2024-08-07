Политолог Можегов: кандидат Харрис Тим Уолз не имеет своего мнения

Губернатор Миннесоты Тим Уолз займет кресло вице-президента в случае победы кандидата Камалы Харрис. Выбор пал на него, так как он оказался единственным сторонником демократов, который не замешан в скандалах, однако его главный минус - отсутствие собственного мнения хотя бы по какому-то из существенных вопросов, заявил 360.