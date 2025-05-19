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Где смотреть Гран-при Монако-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1

В предстоящие выходные пройдет восьмой этап 76-го чемпионата мира «Формулы-1», Гран-при Монако. Расписание трансляций, даты и время московское Пятница, 23 мая 1-я практика: 14:30 – 15:30 2-я практика: 18:00 – 19:00 Суббота, 24 мая 3-я практика: 13:30 – 14:30 Квалификация: 17:00 – 18:00 Воскресенье, 25 мая Гонка: 16:00 Где смотреть Гран-при Монако-2025? У зрителей в России нет официальной возможности смотреть все сессии заездов «Формулы-1» в прямом эфире.

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