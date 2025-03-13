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Царьград

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Народные приметы 13 марта: Воду прольёшь, весь год будешь плакать. Глупость или правда?

Народные приметы 13 марта: Воду прольёшь, весь год будешь плакать. Глупость или правда?

Народные приметы - это всегда отдельный жанр. Вот, например, 13 марта, согласно поверьям предков, нельзя было воду проливать.

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