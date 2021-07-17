Хоррор а-ля Канн: почему «Золотую пальмовую ветвь» получил «Титан»

Российские картины заслужили награды в разных программах 74-го Каннского МКФ. Среди главных достижений — победа фильма «Разжимая кулаки» в «Особом взгляде» и Гран-при, присужденное жюри картине «Купе номер шесть» с Юрой Борисовым в главной роли.