Игра «Метазеллз»

Юные герои и искатели приключений, хотите сыграть в необычную игру? Добро пожаловать в мир вселенной Метазеллз! Здесь каждый аватар обладает своей суперсилой, и только настоящие смельчаки могут узнать, кто кого победит! Готовы? Тогда слушайте правила! Перед каждой битвой игрок должен выбрать, за кого играть — за Коготь, Глаз или Панцирь.