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Собянин: Четыре летевших к Москве дрона сбиты системой ПВО

Собянин: Четыре летевших к Москве дрона сбиты системой ПВО

Еще три беспилотника ликвидировали в ПодмосковьеСилы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре беспилотника, летевших в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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