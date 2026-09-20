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Сайт для Храма почти бесплатно!

Сайт для Храма почти бесплатно!

 «Сайт для храма почти за 0 рублей: как СТАВРЕКЛАМА закрывает потребность в онлайн-присутствии» Для храма сайт — не про продажи, а про доступность: расписание богослужений, контакты, история прихода, объявления о помощи и сборах, форма для записок.

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