Сайт для Храма почти бесплатно!

«Сайт для храма почти за 0 рублей: как СТАВРЕКЛАМА закрывает потребность в онлайн-присутствии» Для храма сайт — не про продажи, а про доступность: расписание богослужений, контакты, история прихода, объявления о помощи и сборах, форма для записок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- TmCraft: создание...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым