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ВС РФ после охвата приступили к разрезанию гарнизона ВСУ в Доброполье

ВС РФ после охвата приступили к разрезанию гарнизона ВСУ в Доброполье

Российские войска продолжают успешное продвижение на западе Донбасса. Сегодня в результате успешных действий в наступлении под контроль перешли южные и юго-западные окрестности Доброполья и около 2 квадратных километров территории города.

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