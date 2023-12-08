Актер Охлобыстин рассказал о попытках Аллы Пугачевой помешать певцу SHAMAN в начале карьеры

Примадонна выгнала начинающего исполнителя из проекта «Фактор А».Актер Иван Охлобыстин вспомнил, как несколько лет назад певица Алла Пугачева препятствовала карьере исполнителя Ярослава Дронова, сейчас известного как SHAMAN.
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