Актер Охлобыстин рассказал о попытках Аллы Пугачевой помешать певцу SHAMAN в начале карьеры

Примадонна выгнала начинающего исполнителя из проекта «Фактор А».Актер Иван Охлобыстин вспомнил, как несколько лет назад певица Алла Пугачева препятствовала карьере исполнителя Ярослава Дронова, сейчас известного как SHAMAN.