Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!

«Не хочешь обидеть сестру – обидишь жену!» – заявляет мужу Евгения «Не хочешь обидеть сестру – обидишь жену!» – заявляет мужу Евгения — Два месяца назад у нас родился второй ребенок, и я чего-то в шоке, – вздыхает тридцатилетняя Евгения.