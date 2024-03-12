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«Не хочешь обидеть сестру – обидишь жену!» – заявляет мужу Евгения

«Не хочешь обидеть сестру – обидишь жену!» – заявляет мужу Евгения

«Не хочешь обидеть сестру – обидишь жену!» – заявляет мужу Евгения «Не хочешь обидеть сестру – обидишь жену!» – заявляет мужу Евгения   — Два месяца назад у нас родился второй ребенок, и я чего-то в шоке, – вздыхает тридцатилетняя Евгения.

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