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Парламентская газета

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В Курской и Белгородской областях объявили ракетную опасность

В Курской и Белгородской областях объявили ракетную опасность

Ракетную опасность объявили в Курской области, Белгороде и Белгородском районе в ночь на 5 июня. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов и глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщили об опасности в соцсетях одновременно в 0:37.

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