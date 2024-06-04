В Курской и Белгородской областях объявили ракетную опасность

Ракетную опасность объявили в Курской области, Белгороде и Белгородском районе в ночь на 5 июня. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов и глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщили об опасности в соцсетях одновременно в 0:37.