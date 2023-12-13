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Несекретные материалы

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Как Зеленского принимали в Конгрессе США год назад и сейчас: разница очевидна

Как Зеленского принимали в Конгрессе США год назад и сейчас: разница очевидна

В декабре 2022 года Владимир Зеленский отправился в Вашингтон за финансовой и военной помощью. Президента Украины принимали очень радушно, устроив овацию в парламенте и не скупясь на обещания «вечной» поддержки.

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