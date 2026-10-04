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Культурология.рф

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История и археология: Как отбрила самого Пушкина Анна Оленина, и Почему он был для неё неподходящим женихом

История и археология: Как отбрила самого Пушкина Анна Оленина, и Почему он был для неё неподходящим женихом

Нам сложно представить, что кто-то мог посчитать самого Пушкина неподходящей партией. Но на самом деле он не был самым завидным женихом.

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