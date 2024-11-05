Собчак показала необычный подарок на свой день рождения

5 ноября Ксения Собчак отпраздновала свой день рождения, ей исполнилось 43 года. Первой ее поздравила мама, сенатор Людмила Нарусова, которая решила сделать дочери необычный подарок, вызвавший у Ксении настоящую радость.
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