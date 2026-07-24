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Euronext аннулирует 1,97 млн акций по итогам программы buyback на €250 млн

Euronext аннулирует 1,97 млн акций по итогам программы buyback на €250 млн

Euronext N.V., являющийся крупнейшим оператором европейских фондовых бирж (включая площадки в Париже, Амстердаме, Брюсселе, Лиссабоне, Осло, Милане и Дублине), официально объявил о погашении 1 967 993 собственных обыкновенных акций.

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