Бабанин назвал основные сложности в бою против Джонсона

Российский боксер Максим Бабанин, победивший американца Кевина Джонсона в главном поединке между супертяжами в боксерском турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», прошедшем 15 декабря в Челябинске, рассказал, что от эйфории после завоеванного пояса чемпиона ему вряд ли удастся выспаться.
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