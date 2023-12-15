Бабанин назвал основные сложности в бою против Джонсона

Российский боксер Максим Бабанин, победивший американца Кевина Джонсона в главном поединке между супертяжами в боксерском турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», прошедшем 15 декабря в Челябинске, рассказал, что от эйфории после завоеванного пояса чемпиона ему вряд ли удастся выспаться.